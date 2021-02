LE

O treinador Carlos Carvalhal afirmou hoje que o Sporting de Braga quer chegar "em vantagem" à segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, diante dos italianos da Roma, que classificu de "top europeu".

Segunda classificada no grupo G da prova europeia, a formação portuguesa recebe, na quinta-feira, a equipa romana, vencedora do grupo A, em jogo da primeira mão, e o técnico minhoto disse acreditar no "caráter" e na "qualidade" dos seus pupilos para vencer o jogo ou manter, pelo menos, a eliminatória em aberto frente a "uma grande equipa".

"Vamos defrontar uma equipa de 'top' europeu. Do outro lado, o Sporting de Braga é uma equipa de grande caráter. Temos jogadores que aspiram o topo de futebol, com abnegação e qualidade para defrontar 'olhos nos olhos' a Roma. Queremos ficar dentro da eliminatória para o segundo jogo, porque nada se vai decidir amanhã [quinta-feira]. Se possível, queremos ir para a segunda mão em vantagem", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 17:55.