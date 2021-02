Actualidade

O construtor automóvel Ford anunciou hoje um investimento de 1.000 milhões de dólares (830 milhões de euros) na modernização da sua fábrica em Colónia, na Alemanha, com o objetivo de até 2030 vender apenas veículos totalmente elétricos.

"Hoje, a Ford comprometeu-se com o facto de que, em meados de 2026, a totalidade da sua gama de modelos de passageiros na Europa terá uma capacidade de emissões zero, em configuração totalmente elétrica ou híbrida plug-in", refere o fabricante norte-americano em comunicado, adiantando que se tornará "uma gama exclusivamente elétrica" até 2030.

O compromisso da Ford com um futuro totalmente elétrico é reforçado, assim, por este investimento de 1.000 milhões de dólares num novo centro de produção de veículos elétricos na sua unidade fabril em Colónia, sendo que o primeiro veículo elétrico do grupo norte-americano Ford, produzido em massa e destinado aos clientes europeus, sairá das novas linhas de produção de Colónia a partir de 2023, lê-se no comunicado.