O lateral-direito Gilberto está de regresso aos convocados do Benfica para o jogo de quinta-feira com o Arsenal, numa lista alargada a 23 futebolistas, da qual não faz parte o avançado Gonçalo Ramos, lesionado na coxa direita.

Gilberto, que tinha apresentado fadiga muscular e falhou o jogo do campeonato com o Moreirense (1-1), treinou-se já hoje sem limitações, na véspera de o Benfica defrontar em Roma os ingleses do Arsenal, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

"Ele hoje vai treinar, vamos ver que indicações vai dar. Se estiver bem fisicamente, vai connosco para Roma, porque esteve praticamente três ou quatro dias sem treinar", admitiu Jorge Jesus na conferência de imprensa que antecedeu o treino da equipa.