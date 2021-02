Actualidade

O presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil da Guiné-Bissau, Fodé Sanhá, pediu hoje o "fim dos rumores" sobre uma alegada tentativa de golpe de Estado no país, após uma audiência com o Presidente guineense.

"Nós dissemos ao Presidente se de facto tem informações sobre uma tentativa de golpe de Estado e se isso é verdade. Para ele não houve, para ele deve ser um mero rumor, porque o país é fértil em rumores", afirmou Fodé Sanhá aos jornalistas, no final da audiência.

Segundo o responsável, o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, disse que esteve reunido com as forças de defesa e que não há "pretensões nesse sentido".