A segunda fase da vacinação contra a covid-19 arrancou hoje em Coruche, tendo sido uma mulher de 106 anos a receber a primeira das 250 doses que serão administradas, até sexta-feira, a utentes com 80 ou mais anos.

Em declarações à agência Lusa, o diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, Carlos Ferreira, explicou que a escolha de uma "das pessoas mais velhas" do concelho, no distrito de Santarém, foi para passar um "sinal positivo" à população idosa.

"Achámos que era relevante e era importante - e na ordenação que foi feita das pessoas com 80 ou mais anos - começar exatamente por dar um sinal, que é simultaneamente um sinal positivo, de esperança de vida e que mesmo as pessoas com 106 anos se devem disponibilizar para a vacina", disse.