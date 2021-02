Covid-19

A dívida pública e privada mundial atingiu um recorde de 232,9 biliões de euros, segundo um relatório do Instituto de Finanças Internacionais (IFI), que dá conta de um aumento de 19,9 biliões de euros no ano passado.

"A dívida mundial cresceu para um novo recorde de 281 biliões de dólares [232,9 biliões de euros] em 2020: Conjugada com um forte declínio das receitas públicas e privadas, impulsionado pela pandemia, o total da dívida pública e privada para os 61 países na nossa amostra aumentou 24 biliões de dólares [19,9 biliões de euros] no ano passado, sendo mais de um quarto dos 88 biliões de dólares [72,9 biliões de euros] na última década", pode ler-se no Monitor da Dívida Global hoje divulgado.

O mesmo documento adianta que a dívida fora do setor financeiro atingiu os 185,9 biliões de euros, depois de ter ficado nos 161 biliões em 2019.