Covid-19

Os Açores registaram hoje um aumento no número de casos de covid-19, com 12 novos doentes diagnosticados nas últimas 24 horas, sendo oito em São Miguel e quatro no Pico, resultantes de 1.761 análises.

Na segunda e na terça-feira tinham sido diagnosticados, em cada um dos dias, dois novos casos de covid-19.

Hoje, no seu boletim diário, a Autoridade de Saúde dos Açores dá conta de 12 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, sendo que, em São Miguel, foram diagnosticados sete na vila de Rabo de Peixe (que se mantém em cerca sanitária) e um na Matriz, ambos no concelho da Ribeira Grande, e todos casos resultantes de transmissão comunitária.