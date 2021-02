Actualidade

O Tribunal Regional de Bissau convocou o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, para um julgamento num processo de alegado desvio de fundos públicos, quando exercia o cargo de ministro, mas o seu advogado disse que ainda não foi notificado.

A Lusa teve acesso a um despacho do tribunal a informar da convocação de Fernando Gomes para o início do julgamento previsto para 25 de março.

O processo relaciona-se com um alegado desvio de cerca de 700 milhões de francos CFA (cerca de um milhão de euros) em 2011, na altura em que Fernando Gomes era ministro da Função Pública e o dinheiro seria o que sobrou do pagamento dos funcionários públicos que de facto não existiam, mas que tinham os nomes nas folhas do vencimento.