Covid-19

O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, José Caroço, entregou hoje ao Governo guineense cinco mil máscaras para as Forças Armadas, no âmbito do combate ao novo coronavírus.

As máscaras foram recebidas pelo diretor geral da Política de Defesa guineense, general Malam Camará, na presença dos chefes dos três ramos das Forças Armadas e de vários oficiais militares.

No seu discurso de entrega das máscaras, o embaixador português em Bissau sublinhou que a oferta se enquadra em "vários gestos concretos que dão corpo de maneira verdadeiramente eficaz e real à frutífera cooperação" que existe entre Portugal e a Guiné-Bissau no domínio militar.