CORREÇÃO

(ALTERA, NO TERCEIRO E QUARTO PARÁGRAFOS, O TEOR DO DESPACHO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS, RATIFICADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE, SEGUNDO ESCLARECIMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, O DOCUMENTO NÃO DETERMINA QUALQUER ORDEM DE RETENÇÃO, MAS A CRIAÇÃO DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO RELATIVAMENTE ÀS AULAS EM FALTA)

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB) decidiu suspender os despachos que determinavam a retenção de dois alunos de uma escola de Famalicão que, por determinação dos pais, não frequentaram as aulas de Cidadania e Desenvolvimento.

Por decisão de 22 de janeiro, a que a Lusa hoje teve acesso, o TAFB considera que o interesse dos alunos, traduzido na progressão normal dos seus estudos, deve prevalecer sobre o cumprimento da legalidade, designadamente das regras que determinam a retenção dos alunos que não cumpram a assiduidade.