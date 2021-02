Óbito/Carmen Dolores

O Sindicato de Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) lamentou hoje a morte da atriz Carmen Dolores, recordando a sua "voz maravilhosa" e a sua atitude como "companheira solidária", que "deixa um enorme legado".

Sócia do sindicato durante mais de quatro décadas, Carmen Dolores morreu na segunda-feira, em sua casa, em Lisboa, aos 96 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

"Carmen Dolores, deixa-nos um enorme legado como atriz, como companheira solidária com os colegas de profissão, com um grande sentido de camaradagem, através da forma como viveu a sua vida", e através "do seu trabalho no Teatro Nacional, dos seus filmes" e da sua atividade na rádio e na televisão, escreve o Cena-STE, numa mensagem publicada hoje na sua página.