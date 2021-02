Actualidade

O empresário Marco Galinha foi hoje eleito presidente do Conselho de Administração da Global Media, que terá Domingos de Andrade e Guilherme Pinheiro como administradores executivos, de acordo com o comunicado interno a que a Lusa teve acesso.

"Os acionistas da Global Media Group SA reuniram-se hoje em assembleia-geral ordinária para a eleição dos seus corpos sociais para o quadriénio 2021/2024", tendo sido "eleito por unanimidade o novo Conselho de Administração da sociedade que será liderado por Marco Belo Galinha, que foi eleito presidente do Conselho de Administração", lê-se no documento.

O novo presidente do Conselho de Administração da Global Media Group, que é acionista da dona do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, entre outros títulos, é também presidente executivo e do Conselho de Administração da 'holding' empresarial Grupo Bel, que fundou em 2001.