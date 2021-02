Actualidade

Os atores portugueses Albano Jerónimo e Miguel Amorim estão no elenco da série britânica de ficção "The One", que se estreia a 12 de março na plataforma de 'streaming' Netflix.

A informação da estreia internacional desta série de oito episódios foi revelada pela Netflix e partilhada nas redes sociais pelos dois atores portugueses.

De acordo com a produtora britânica Urban Myth Films, "The One" é uma série de ficção científica adaptada da obra literária homónima do autor John Marrs, com a narrativa a partir do pressuposto de que cada pessoa consegue encontrar o par ideal através de um teste genético, de ADN.