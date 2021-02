Covid-19

A América do Norte, com 9,36 doses de vacinas administradas por 100 habitantes, é a região do mundo mais imunizada contra a covid-19, conforme dados recolhidos pelo portal ourworldindata.org até 15 de fevereiro.

A segunda região com mais doses administradas em termos relativos é a Europa, com 5,89%, uma média ligeiramente superior ao conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia (5,02%), cujo plano de vacinação se iniciou em 27 de dezembro.

Seguem-se América do Sul (1,9%), Ásia (1,51%) e África (0,13%), cujos valores foram reunidos até 15 de fevereiro.