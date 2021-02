Covid-19

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) disse hoje ser "urgente" a criação de novas medidas de apoio às empresas, avisando que as existentes estão "gastas" já que foram desenhadas para três ou seis meses.

Falando aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, Francisco Calheiros precisou ser "urgente" haver "novas medidas de apoio à economia e às empresas", porque estas estão a ficar "exaustas" e sem reservas, devido ao prolongamento da situação pandémica.

O presidente da CTP reconheceu que o Governo colocou no terreno medidas "muito importantes", mas sublinhou que estas que "estão ultrapassadas" e "gastas". "Todas as medidas que tivemos foram desenhadas para três e seis meses. No mês que vem fazemos um ano e não vai parar", referiu Francisco Calheiros.