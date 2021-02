Actualidade

Obras dos escritores Ana Luísa Amaral, Maria Teresa Horta e Nuno Júdice estão entre os 11 finalistas do Prémio Literário Casino da Póvoa, a atribuir no final deste mês, no âmbito do festival Correntes d'Escritas da Póvoa de Varzim.

Nesta edição, o Prémio Literário Casino da Póvoa é dedicado à poesia, tendo sido apresentadas a concurso 70 obras, de entre as quais o júri selecionou 11, abrangendo ainda os escritores A.M. Pires Cabral, Emanuel Madalena, Eucanaã Ferraz, Fernando Guimarães, Filipa Leal, Gilda Nunes Barata, Jorge de Sousa Braga e Rita Taborda Duarte.

Assim, concorrem a este prémio, no valor de 20 mil euros, as obras finalistas "A matéria escura e outros poemas", de Jorge de Sousa Braga, "Ágora", de Ana Luísa Amaral, "As Catedrais nascem no mar", de Gilda Nunes Barata, "As Orelhas de Karenin", de Rita Taborda Duarte, assim como "Estranhezas", de Maria Teresa Horta.