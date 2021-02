Actualidade

O espetáculo "Dias contados", de Elisabete Francisca, que aborda a crise habitacional, estreia-se na sexta-feira, na sala 'online' do Teatro Nacional D. Maria II, informou hoje esta casa de espetáculos.

A peça "Dias contados" fica disponível em vídeo de alta resolução e multicâmara, até 05 de março.

Com interpretação de Júlia Salema e Vânia Rovisco, os "Dias Contados" têm por base a crise habitacional, que afeta o meio urbano, a nível global, e o impacto do despejo na vida das pessoas e no tecido urbano.