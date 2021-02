Covid-19

Nas últimas 24 horas morreram em França 311 pessoas devido à covid-19 e já foram vacinadas no país quase 2,5 milhões de pessoas com a primeira dose, segundo divulgaram as autoridades francesas.

Há 3.350 pacientes nos cuidados intensivos em França, mais 02 do que na véspera, e, no total, há atualmente 25.974 pessoas internadas devido à covid-19, uma queda de quase 300 pessoas desde terça-feira.

Até agora morreram em França 83.122 pessoas devido à covid-19.