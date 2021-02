Covid-19

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, manifestou hoje preocupação com a execução do Portugal 2020 e pediu reforço do profissionalismo na gestão dos fundos comunitários.

Lamentando que, a cerca de dois anos e meio de terminar, o Portugal 2020 (PT2020) registe uma taxa de execução de 57%, o presidente da CAP considera que este valor demonstra a "nítida necessidade de olhar para o reforço do profissionalismo na gestão destas matérias", apontando ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) "que aí vem".

Falando no final de uma audiência com o Presidente da República, que começou hoje a ouvir os parceiros socais, Eduardo Oliveira e Sousa salientou que o PRR "é a derradeira oportunidade" que o país tem para se modernizar e para "apostar na iniciativa das empresas", não se focando apenas "nas questões de ajudas" do Estado ou das ajudas para fazer face aos problemas causados pela pandemia.