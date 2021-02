Covid-19

O Brasil contabilizou 1.150 mortes e 56.766 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 242.090 óbitos e 9.978.747 infeções desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, a taxa de letalidade da covid-19 no país está fixada 2,4% e a taxa de incidência é agora de 115 mortes e 4.748 casos por 100 mil habitantes.

Com uma população estimada em 212 milhões de pessoas, o Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, é também uma das nações com maior número de recuperados: 8.950.450. Por outro lado, 786.207 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico em território brasileiro.