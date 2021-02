Actualidade

As chegadas de visitantes a Macau durante a chamada "semana dourada" do Ano Novo Lunar desceram 65,3%, em comparação com o período homólogo de 2020, indicou hoje o 'site' dos Serviços de Turismo.

De acordo com dados provisórios do Corpo de Polícia de Segurança Pública, citados pelo Turismo de Macau, 90.615 visitantes entraram em Macau entre 11 e 17 de fevereiro, período em que decorreu a "semana dourada" do ano novo lunar de 2021.

No ano passado, entre 24 e 31 de janeiro, data em que se assinalou a "semana dourada", o número de visitantes entrados no território foi 260 mil.