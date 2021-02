Actualidade

A Repsol perdeu 3,289 mil milhões de euros em 2020, menos 13,8% do que em 2019, depois de ajustar o valor dos inventários e dos ativos operacionais e de produção.

Em 2019, a Repsol perdeu 3,816 milhões de euros, em comparação com os 2,341 milhões que ganhou no ano anterior, após ter feito provisões de 5,823 milhões, dos quais 4,849 milhões de euros corresponderam à revisão em baixa do valor contabilístico dos ativos para os adaptar às suas metas de emissões.

O resultado líquido ajustado, que mede o desempenho do negócio e exclui a variação no valor dos inventários e resultados extraordinários, mostrou um lucro de 600 milhões de euros em 2020, 70,6% inferior ao de 2019, quando ascendeu a 2,042 mil milhões de euros, conforme comunicado hoje pela companhia petrolífera à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola.