Mais de 600 pessoas foram detidas em janeiro pelo crime de condução sem habilitação legal, o que corresponde a um aumento de 56% face ao período homólogo de 2020, segundo dados provisórios da PSP.

Em comunicado, a PSP adianta que houve um aumento significativo do crime de condução sem habilitação legal, tendo sido detidas 6.912 pessoas no ano passado, o que corresponde a um aumento de 57% face ao ano de 2019 (com 4.407 detenções).

De acordo com a PSP, esta tendência de aumento mantém-se em 2021, uma vez que só em janeiro foram registadas 610 detenções (dados provisórios), o que corresponde a um aumento de 56% face ao período homólogo de 2020.