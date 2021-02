Covid-19

O pacote português de resposta à crise da pandemia de covid-19 está alinhado com a média europeia, pouco abaixo de 10% do PIB, de acordo com um relatório do Comité Europeu de Risco Sistémico (ESRB) divulgado na terça-feira.

De acordo com os gráficos presentes no documento acerca dos pacotes orçamentais de resposta à pandemia, é possível observar que o português se situa alinhado com a média europeia, perto, mas abaixo, dos 10% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019.

Os dados divulgados neste indicador têm por base as recomendações do ESRB referentes a 30 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) e as previsões económicas de outono da Comissão Europeia, e não incluem moratórias.