Síria

A Missão de Investigação das Nações Unidas para a Síria apresentou hoje um relatório "sobre dez anos de crimes de guerra" no país, levados a cabo por todas as fações, com a ajuda da "negligência internacional".

O relatório é o 33.º documento da mesma missão de investigação e vai ser apresentado formalmente perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU no dia 11 de março, pouco antes da data que assinala os dez anos do conflito sírio.

O documento refere que a guerra obrigou metade da população do país a abandonar o local de residência e condena a extrema pobreza que atinge seis em cada dez cidadãos do país.