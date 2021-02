Actualidade

A Airbus perdeu 1.133 milhões de euros em 2020, abalada pela crise da covid-19, menos do que os 1.362 milhões de euros negativos em 2019 devido a provisões excecionais, e não vai distribuir dividendos, foi hoje anunciado.

As perdas do fabricante europeu de aviões em 2020 incluem, em particular, um resultado financeiro negativo de 620 milhões de euros, bem como os custos de um empréstimo da OneWeb, explicou hoje a empresa num comunicado.

O resultado operacional líquido (Ebit) também apresentou um saldo negativo de 510 milhões de euros no ano passado, em comparação com os 1.339 milhões de euros positivos no ano anterior, que reflete o desempenho dos vários negócios do grupo.