O músico de Guimarães Rui Souza, que dá pelo nome de Dada Garbeck, lança na sexta-feira "Cosmophonia", o terceiro disco de uma tetralogia, "mais próximo do jazz" e com maior destaque para os sopros.

"O foco deste disco são os sopros. Continuam os sintetizadores, mas do ponto de vista instrumental puro dei um foco maior aos sopros. É um disco com uma ligação forte com a tradição oral, como todos os outros, nesta lógica da música circular, e tem uma ideia, em termos sonoros, muito mais próximo do jazz", explica o músico à Lusa.

Editado pela Discos de Platão, o terceiro de quatro tomos de "The Ever Coming" retoma algumas das linguagens já habituais no trabalho de Rui Souza, introduzindo-lhe a aproximação ao jazz.