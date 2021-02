Actualidade

Sydney (Austrália), 18 fev 2021 (Lusa) - O Governo da Nova Zelândia fornecerá produtos de higiene feminina gratuitos em todas as escolas do país a partir de junho, com o objetivo de alargar o acesso a estes artigos.

A medida é uma expansão à escala nacional de um programa piloto implementado no ano passado em 15 escolas na região de Waikato, na Ilha do Norte, no qual participaram cerca de 3.200 estudantes do sexo feminino, disse a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern.

A ministra dos Assuntos da Mulher da Nova Zelândia, Jan Tinetti, disse que os problemas derivados da menstruação incluem vergonha, estigma, faltar às aulas ou não poder pagar o custo dos produtos.