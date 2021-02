Actualidade

A produção de azeitona deverá diminuir 25% este ano, devido ao "fraco vingamento dos frutos", mas as 734 mil toneladas previstas posicionam, ainda assim, esta campanha como a sexta mais produtiva dos últimos 80 anos, segundo o INE.

Segundo as previsões agrícolas a 31 de janeiro divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), com a colheita da azeitona "praticamente concluída", os "cenários são regionalmente heterogéneos", embora "de uma forma geral, no início do ciclo, e após uma boa floração", o vingamento não tenha decorrido "nas melhores condições" e a carga de frutos inicial tenha sido inferior à da campanha anterior.

Ainda assim, no interior norte e centro, a precipitação que ocorreu próximo do final do ciclo produtivo dos olivais conduziu a um aumento do calibre da azeitona, permitindo uma recuperação em muitos olivais tradicionais de sequeiro, para os quais se perspetivam aumentos de produção face a 2019.