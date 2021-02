UE/Presidência

O Infarmed vai coordenar cerca de 20 reuniões técnicas com os Estados-membros nos próximos meses para, aproveitando as lições da pandemia, definir propostas que reforcem a autonomia estratégica da União Europeia na produção e abastecimento de medicamentos.

"Pretendemos trabalhar ao nível dos vários grupos que vamos coordenar, com perfis técnicos e estratégicos, e abordar o reforço da autonomia da própria União Europeia, identificando propostas concretas para a reforçar as cadeias de fornecimento", avançou à Lusa o presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed).

No âmbito das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia na área dos medicamentos, Rui Santos Ivo adiantou que Portugal pretende, assim, contribuir para soluções concretas que reforcem o papel dos países em áreas em que a pandemia da covid-19 "veio dar mais visibilidade", como é a disponibilidade de medicamentos e dispositivos médicos.