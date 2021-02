Actualidade

A Comissão Europeia instou hoje Portugal e sete outros países da União Europeia (UE) a cumprirem as regras do Céu Único Europeu, devendo fornecer e trocar informação sobre os operadores aeronáuticos que voam no seu espaço aéreo.

"A Comissão decidiu enviar uma carta de notificação adicional à Bulgária, Chipre, França, Grécia, Lituânia, Malta, Portugal e Eslováquia por não terem fornecido e explorado serviços de ligações de dados para todos os operadores de aeronaves que voam no espaço aéreo sob a sua responsabilidade", informa o executivo comunitário em comunicado.

Segundo a instituição, esta tecnologia interoperável é essencial para melhorar a eficiência das comunicações entre pilotos e controladores na Europa e para, assim, aumentar a capacidade de controlo do tráfego aéreo.