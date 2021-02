Actualidade

Portugal continua em quinto lugar no 'ranking' mundial da FIFA, hoje publicado e que continua a ser liderado pela Bélgica, numa lista que não tem qualquer alteração nos 32 primeiros classificados.

No primeiro 'ranking' da FIFA de 2021, foram considerados um total de 43 jogos internacionais, numa lista em que se registaram poucas alterações, com as 32 primeiras seleções a serem as mesmas da anterior atualização.

Portugal continua em quinto na lista, apenas atrás da líder Bélgica, França, Brasil e Inglaterra. Fecham o 'top-10' as seleções da Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália.