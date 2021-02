Actualidade

O financiamento das administrações públicas disparou em 2020 para 12.343 milhões de euros, o valor mais alto desde dezembro de 2014 e que compara com 1.200 milhões de euros em 2019, informou hoje o BdP.

Segundo os dados do Banco de Portugal (BdP), no ano passado as administrações públicas financiaram-se junto de bancos residentes em 10.600 milhões de euros e junto do exterior em 2.300 milhões de euros.

Em contrapartida, neste período, o financiamento das administrações públicas junto de outros residentes totalizou -600 milhões de euros.