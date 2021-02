Actualidade

A Comissão Europeia apresentou hoje uma estratégia para renovar a política comercial da União Europeia (UE), tornando-a mais "aberta, sustentável e assertiva", nomeadamente perante os principais parceiros comerciais, China e Estados Unidos.

"A Comissão Europeia definiu hoje a sua estratégia comercial para os próximos anos. Refletindo o conceito de autonomia estratégica aberta, baseia-se na abertura da UE para contribuir para a recuperação da economia através do apoio às transformações verdes e digitais, bem como um enfoque renovado em reforçar o multilateralismo e reformar as regras do comércio global", vinca a instituição numa informação hoje divulgada.

E garante: "Sempre que necessário, a UE tomará uma posição mais assertiva na defesa dos seus interesses e valores, inclusive através de novas ferramentas".