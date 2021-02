Actualidade

UNITA, Bloco Democrático e o projeto PRA-JA Servir Angola, da oposição angolana, acusaram hoje o MPLA, partido no poder, de "pretender mergulhar Angola num caos, comprometendo conquistas políticas e socioeconómicas", lamentando a "crise e a limitação das liberdades".

A posição foi manifestada em conferência de imprensa por Adalberto da Costa Júnior, presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, e Abel Chivukuvuku, coordenador do projeto do Partido do Renascimento Angola - Juntos por Angola - Servir Angola (PRA-JA Servir Angola).