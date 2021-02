Actualidade

Os caçadores portugueses propuseram ao ministro do Ambiente e Ação Climática a criação de uma Comissão Permanente da Caça, presidida por um representante do Governo, anunciaram hoje as Organizações do Setor da Caça de 1.º Nível (OSC).

A criação da Comissão Permanente de Caça é destacada pela Associação Nacional dos Proprietários Rurais (ANPC), pela Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses (CNPC) e pela Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA) entre as seis propostas apresentadas ao ministro Pedro Matos Fernandes e divulgadas hoje num comunicado conjunto das três OCS.

Seria "um grupo de trabalho pequeno", composto ainda pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pelas OCS, mas "focado e capacitado com funções executivas na implementação da estratégia para o setor da caça", defendem.