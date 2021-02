Actualidade

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, pediu hoje "coragem e concentração máxima" à equipa para enfrentar o Sporting, em Alvalade, no sábado, no jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

"Este é o momento para lhes dizer [aos jogadores] para terem os pés bem assentes no chão, jogarem bem e focados nas tarefas individuais e coletivas, para podermos chegar a Alvalade, competir e disputar os pontos", disse o treinador dos algarvios.

Na antevisão à partida, o técnico disse esperar dos algarvios no embate com o líder do campeonato, "uma equipa capaz de demonstrar em campo aquilo que são as suas capacidades".