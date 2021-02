Covid-19

A agência de notação financeira Fitch Ratings alertou hoje que qualquer país que peça alívio da dívida ao abrigo do Enquadramento Comum definido pelo G20 verá o 'rating' descer para o nível CCC ou para Incumprimento Financeiro.

"A Fitch Ratings acredita que propor uma reestruturação da dívida ao abrigo do Enquadramento Comum para o Tratamento da Dívida para além da Iniciativa da Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) anunciada em novembro pelo G20 e Clube de Paris é provavelmente incompatível com um 'rating' acima de CCC", lê-se num comentário sobre este tema.

No comentário, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta agência de notação financeira detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions escrevem que "as implicações para o 'rating' decorrentes de uma reestruturação ao abrigo do Enquadramento Comum serão analisadas à luz da definição da agência sobre uma troca de dívida problemática ['distressed debt exchange', no original em inglês]".