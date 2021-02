Angola/Cafunfo

A Assembleia Nacional aprovou hoje um voto de pesar, proposto pelo grupo parlamentar do MPLA e adotado pelo parlamento, sobre os incidentes de que resultaram mortos e feridos em Cafunfo, que apela ao respeito pelas instituições do Estado.

O documento foi aprovado com 154 votos a favor dos grupos parlamentares do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), do Partido de Renovação Social (PRS) e da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), um contra de Lindo Bernardo Tito, deputado independente, e nenhuma abstenção.

Na votação do requerimento do grupo parlamentar do MPLA para a apresentação dos votos de pesar, o documento passou com 115 votos a favor, 40 contra e 11 abstenções, com a oposição a considerar o documento "uma propaganda político-partidária".