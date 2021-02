Actualidade

Catarina Costa foi hoje a judoca portuguesa mais bem classificada no primeiro dia do Grand Slam de Telavive, ao terminar no quinto lugar, depois de perder no combate para a medalha de bronze.

A judoca de Coimbra, oitava do 'ranking' mundial dos -48 kg, foi a única dos seis portugueses em ação a conseguir chegar à discussão das medalhas, mas, no combate decisivo, frente à espanhola Júlia Figueroa (sétima), acabou derrotada.

Catarina Costa, que tinha vencido a italiana Assunta Scutto e a russa Sabiana Giliazova (ambas por ippon), e perdido nas meias-finais com a ucraniana Daria Bilodid, número dois mundial, foi imobilizada por Figueroa a dois minutos do final.