Actualidade

O relator do parecer sobre a petição que defende o voto por correspondência postal para os portugueses residentes no estrangeiro anunciou hoje que vai propor a sua discussão em plenário, mesmo sem as necessárias assinaturas, dada a sua importância.

Hugo Carneiro (PSD) avançou esta intenção no final da audição dos subscritores da petição "Eleições presidenciais - voto por via de correspondência postal para cidadãos residentes no estrangeiro", que decorreu na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.

A petição, que teve como primeira subscritora a portuguesa Margarida de Sousa, que reside no Reino Unido, defende que "a lei eleitoral vigente seja pela Assembleia da República revista e alterada em conformidade com a atual realidade fáctica, por forma a ali ser integrada a possibilidade de exercício de voto por via de correspondência postal para os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro em todas os atos eleitorais realizados em Portugal".