Actualidade

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) anunciou hoje que está a desenvolver um projeto para envolver voluntários seniores na divulgação do seu património cultural disperso por todo o país, numa parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Intitulado "Viver Património", o projeto está a ser preparado através de um protocolo firmado com a DGPC e as direções regionais de Cultura do Norte, Centro, Alentejo e Algarve, na área da formação, da segurança e proteção dos espaços culturais que são património da UMP, revelou à agência Lusa o responsável pelo gabinete do património desta entidade, Mariano Cabaço.

"O projeto pretende abrir ao público o património das misericórdias, sobretudo as igrejas, alguns museus e outros espaços com o envolvimento de pessoas com alguma idade, numa ótica de voluntariado cultural, em cada comunidade, porque acreditamos que acrescentam valor, conhecem as vivências e tradições locais", explicou.