Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) levantou hoje a interdição ao Estádio Nacional, em Oeiras, decretada em 09 de fevereiro, o que possibilita ao Belenenses SAD, da I Liga, continuar a realizar os jogos caseiros no recinto.

"Após ação rigorosa e profunda de melhoramento, levada a cabo pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), as condições do relvado registaram melhorias, com destaque para a implementação de várias sementeiras nas zonas mais afetadas deste tapete verde, bem como para a intervenção ao nível das pequenas áreas", explicou a LPFP, em comunicado divulgado no seu sítio oficial.

Depois de, na passada semana, ter interditado o Estádio Nacional a qualquer atividade desportiva, a comissão técnica da Liga de clubes efetuou hoje uma nova vistoria e "decidiu permitir a realização do jogo" diante do Nacional, no sábado, às 15:30, a contar para a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.