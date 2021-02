Covid-19

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defendeu hoje que os apoios disponibilizados pelo Governo para fazer face à pandemia são insuficientes, sublinhando que, neste momento, as empresas estão numa situação pior do que no primeiro confinamento.

"O conjunto de apoios que têm sido promovidos pelo Governo são insuficientes para o nível de profundidade das necessidades e muitos deles vêm atrasados", afirmou o presidente da CCP, João Vieira Lopes, após uma audiência com o Presidente da República, em Belém, Lisboa.

O líder da CCP manifestou ao Presidente da República que este novo confinamento está a causar um "conjunto de problemas graves" às empresas, que se encontram agora "numa situação muito pior do que há um ano", quando ainda tinham algumas reservas.