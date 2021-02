Covid-19

A responsável da unidade técnica anticovid da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, disse hoje não haver provas de que a variante do vírus identificada na África do Sul seja mais mortal do que outras.

Tão pouco há indícios de que cause um maior número de casos graves e seja mais difícil de diagnosticar, afirmou em conferência de imprensa, em Genebra, na sede da organização.

"Identificou-se sim um aumento na capacidade de contágio, parecida com a que observamos com a variante do Reino Unido", admitiu Van Kerkhove.