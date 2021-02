Brexit

Setenta e oito empresas britânicas mudaram-se ou abriram representação nos Países Baixos em 2020, o que eleva para 218 as companhias que foram para território holandês devido ao 'Brexit' desde 2016, informou hoje a Agência de Investimento Estrangeiro.

Muitas empresas britânicas enfrentam atualmente problemas com questões burocráticas, de tramitação e prazos de entrega que complicam o acesso ao mercado europeu.

A Agência de Investimento Estrangeiro (NFIA) está em diálogo com 550 empresas que procuram uma deslocalização ou uma expansão empresarial nos Países Baixos para evitar as consequências do 'Brexit' (saída britânica da União Europeia).