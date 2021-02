Covid-19

O principal partido da oposição na Guiné Equatorial acusou hoje o Governo de estar a dar prioridade à elite política na vacinação contra a covid-19, deixando de fora os trabalhadores da saúde e os grupos de risco.

A Guiné Equatorial recebeu, na semana passada, as primeiras 100 mil doses de vacinas contra a covid-19 da farmacêutica chinesa Sinopharm, destinadas, segundo as autoridades de Malabo, a imunizar 4% da população (45 mil pessoas), com prioridade para os trabalhadores do setor da saúde, os maiores de 60 anos, doentes crónicos e funcionários de atendimento ao público, como professores, seguranças, empregados bancários ou vendedores de mercados.

Entre os primeiros vacinados estão o vice-presidente e filho do chefe de Estado, Teodoro Nguema Obiang Mangue, - o primeiro a ser vacinado - e o Presidente da República, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de 78 anos, e a sua mulher.