Covid-19

A Itália registou 13.762 novos casos de covid-19 e 347 mortes associadas a doença nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, e avalia levantar restrições numa região do país com fortes melhorias.

No total, 2.765.412 pessoas foram infetadas no país desde o início da emergência sanitária, há um ano, enquanto os últimos óbitos, menos 22 do que na quarta-feira, elevam o total para 94.887.

O número de infetados cresceu em relação a quarta-feira, mais 1.688, mesmo tendo sido realizados menos testes, com 288.458 - incluindo testes de antígenos -, em comparação com os 294.411 de quarta-feira.