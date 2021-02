Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de regras para concretizar a medida "Pensão na Hora" que ficará disponível ainda durante este mês, permitindo um deferimento automático da pensão, disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O decreto-lei altera o regime de proteção nas eventualidades de invalidez e velhice dos beneficiários do regime geral da Segurança Social.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, o diploma integra um conjunto de regras que permitirá "maior rapidez de atuação da Segurança Social no pagamento de pensões, concretizando o projeto Simplex 'Pensão na Hora'" e "protegendo os beneficiários de prestações sociais quando, por força das regras de atualização do indexante de apoios sociais, a variação daí resultante seja negativa".