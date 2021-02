Angola/Cafunfo

A embaixadora da União Europeia (UE) em Angola disse hoje que exprimiu "sérias preocupações" sobre os incidentes de Cafunfo, no encontro com o ministro angolano da Justiça e Direitos Humanos, defendendo um inquérito sobre o assunto.

"Com certeza a União Europeia pede que seja feito um inquérito sobre o que aconteceu no dia 30 de janeiro na toda a complexidade e em diálogo com todos que têm um papel e intervenientes no processo", afirmou hoje Jeannette Seppen.

Falando no final de um encontro com o ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queirós, onde foi abordado os incidentes de Cafunfo, Seppen disse que teve uma conversa "muito importante e extraordinária" com o governante angolano.